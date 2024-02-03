المنتخب الأردني يصنع التاريخ ويصعد إلى نصف نهائي كأس آسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق منتخب النشامى الأردني أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأردنية بتأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا قطر 2023 بتغلبه على نظيره منتخب طاجيكستان بهدف نظيف الجمعة في افتتاح مواجهات ربع نهائي البطولة.



وسجل لاعب وسط طاجيكستان فاهادات هانونوف هدف الأردن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 من زمن المباراة.



واستهل المنتخب الأردني المباراة ضاغطاً بحثاً عن تسجيل هدف مباغت يضعه في المقدمة مبكراً ويربك حسابات منتخب طاجيكستان.



وعلى الرغم من أن المبادرة الهجومية كانت من جانب الأردن إلى أن منتخب طاجيكستان كشر عن أنيابه سريعاً عندما سدد إهسون بانشانبي كرة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من عارضة حارس مرمى الأردن يزيد أبو ليلى في الدقيقة 15.



وعاود المنتخب الأردني مجدداً الهجوم بشراسة وفي الدقيقة 30 تقدم يزن النعيمات وانبرى لكرة عرضية من الجانب الأيسر وسددها مباشرة إلى أنها ذهبت في الشباك الخارجية لمرمى طاجيكستان.



وفي الدقيقة 45+5 تهيأت الكرة على حدود منطقة الجزاء الطاجيكية أمام علي علوان مهاجم الأردن فسددها مباشرة ذهبت فوق العارضة ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول على وقع التعادل (0-0).



وبدأ المنتخبان الشوط الثاني بقوة وجاءت المبادرة الهجومية من جانب طاجيكستان عندما ضغط شيرفوني ماباتشويف على دفاع المنتخب الأردني وانفرد تماماً بالمرمى إلا أنه سدد الكرة إلى خارج الملعب بغرابة في الدقيقة 54.



وفي الدقيقة 66 ارتقى المدافع عبد الله نصيب لركلة ركنية وسددها برأسه اصطدمت بلاعب الوسط الطاجيكي فاهادات هانونوف وسكنت الشباك معلنة هدف التقدم للمنتخب الأردني.



وكاد موسى التعمري أن يضاعف النتيجة للمنتخب الأردني عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وهو خالي تماماً من الرقابة إلا أنه سددها فوق العارضة في الدقيقة 71.



وفي الدقيقة 73 تألق أبو ليلى حارس النشامى منقذا مرماه من تسديدة صاروخية لمنتخب طاجيكستان.



وأدى المنتخب الأردني الدقائق المتبقية بتوازن دفاعي مع الاحتفاظ بالخطورة الهجومية وهو ما حد من خطورة لاعبي طاجيكستان الذين عجزوا عن معادلة النتيجة حتى أطلق حكم اللقاء الصيني فو مينغ صافرته معلناً نهاية اللقاء وتأهل المنتخب الأردني إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.



أرقام وحقائق



تأهل المنتخب الأردني لنصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فشله في تخطّي الدور ربع النهائي من البطولة في محاولتين سابقتين (2004 ضد اليابان بركلات الترجيح و2011 ضد أوزبكستان 1-2).

لم يستفد أي منتخبٍ من الأهداف العكسية في كأس آسيا منذ تواجد هذه البيانات في 2007 أكثر من المنتخب الأردني (3 أهداف)، هو المنتخب الوحيد الذي استفاد من أكثر من هدفٍ عكسي في النسخة الحالية من البطولة (هدف ضد كوريا الجنوبية وهدف ضد طاجكستان).

فشل منتخب طاجكستان في التسجيل في 3 من مبارياته الـ5 بكأس آسيا 2023، أكثر من أي منتخبٍ آخر، هو أقل المنتخبات التي تواجدت في ربع النهائي تسجيلاً للأهداف في البطولة (3).

لمس لاعبو المنتخب الأردني الكرة داخل منطقة جزاء طاجكستان 26 مرة، وهي ثاني أعلى حصيلة للمنتخب في مباراةٍ بكأس آسيا منذ تواجد هذه البيانات في 2007 بعد مواجهة المنتخب العراقي في دور الـ16 (28 لمسة).

تفوّق عبدالله نصيب بجميع مبارزاته الهوائية الــ4 ضد طاجكستان اليوم ليتساوى مع يزن العرب الذي حقق ضد كوريا الجنوبية نسبة 100% من التفوّق بالمبارزات الهوائية للمنتخب الأردني في كأس آسيا 2023 (4/4).



(بي إن سبورت)