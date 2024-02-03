منتخب نيجيريا يفوز على أنجولا بهدف دون رد في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق مباراة نيجيريا وأنجولا في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في السابعة مساء اليوم، الجمعة.

يتابع "الخليج 365" المباراة لحظة بلحظة، فور انطلاقها..

تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة أنجولا في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا إينا، وليم تروست، سيمي أجاي، كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا.

خط الهجوم: موسيس سيمون، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان.

تشكيل منتخب أنجولا لمواجهة نيجيريا في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

حراسة المرمى: دا كروز.

خط الدفاع: إدي أفونسو، جاسبار، جوناثان بواتا، أنطونيو فيليكس.

خط الوسط: فريدي، كافومانا، استريلا.

خط الهجوم: جيلسون، مابولولو، ديفي فييرا.

بداية المباراة بين منتخب أنجولا ونيجيريا

الدقيقة 5: فرصة الهدف الأول تضيع من المنتخب الأنجولي بعد تصويبة من مابولولو يتصدى لها حارس المرمى النيجيري

الدقيقة8: هجمة لمنتخب نيجيريا يتصدى لها دفاع أنجولا

الدقيقة 13: ضغط قوي من منتخب نيجيريا ولجوء منتخب أنجولا للدفاع

الدقيقة 15: التعادل السلبي حتى الآن بين منتخبي نيجيريا وأنجولا

الدقيقة 22: سيطرة من منتخب نيجيريا واستحواذ في وسط الملعب

الدقيقة 24: عرضية من الجانب الأيمن يقابلها أوسيمين لاعب نيجيريا بضربة رأس تصدى لها الحارس الأنجولي

الدقيقة 29: تسديدة من لاعب نيجيريا أليكس أيوبي تصطدم بوجه مدافع أنجولا وتسقطه على الأرض

الدقيقة 30: توقف المباراة لعلاج لاعب أنجولا

الدقيقة 31: استئناف مباراة منتخب نيجيريا وأنجولا

الدقيقة 32: توقف المباراة لشرب المياه

الدقيقة 41: أديمولا لوكمان يسجل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا في مرمى أنجولا

الدقيقة 45: الحكم يمنح 3 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول بقدم نيجيريا بهدف نظيف على منتخب أنجولا

بداية الشوط الثاني بين منتخب نيجيريا ومنتخب أنجولا

الدقيقة 46: تبديل أول لمنتخب أنجولا دخول أمبروسيني وخروج أستريلا

الدقيقة 51: توقف المباراة لعلاج فيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا

الدقيقة 54: بطاقة صفراء للاعب المنتخب النيجيري كالفن باسي بعد ضربه لاعب منتخب أنجولا دون الكرة

الدقيقة 57: عرضية لنيجيريا يشاهدها دفاع أنجولا وتصل عند لاعب من نيجيريا لتنتهي بركلة ركنية لصالح نيجريا

الدقيقة 59: انفراد تام من لاعب أنجولا بالمرمى ليسدد الكرة أرضية ولكنها تصطدم بالقائم

الدقيقة 66: تبديلان لمنتخب أنجولا بخروج جيلبيرتو، باليندي ودخول برونو باز، زيتو لوفومبو

الدقيقة 72: بطاقة صفراء للاعب منتخب أنجولا جاسبر بعد تدخل قوي على لاعب نيجيريا فيكتور أوسيمين

الدقيقة 73: بطاقة صفراء للاعب أنجولا مابولولو بسبب الاعتراض على حكم المباراة

الدقيقة 74: بطاقة صفراء من نصيب دالا لاعب منتخب أنجولا بعد عرقلته للاعب منتخب نيجيريا

الدقيقة76: أوسيمين يحرز هدفا ويلغى من حكم المباراة بداعي التسلل بعد العودة للفار

الدقيقة 77: راحة لشرب المياه " كولينج بريك "

الدقيقة 80: تبديل أول لنيجيريا بخروج أليكس أيوبي ودخول الحسن يوسف

الدقيقة 81: انفراد تام بالمرمى من فيكتور أوسيمين ولكن مدافع المنتخب الأنجولي نجح في إبعاد الكرة من أمامه

الدقيقة 86: تبديل للمنتخب الأنجولي بخروج جيلسون دالا ودخول ميلستون

انتهاء المباراة فوز منتخب نيجيريا على منتخب أنجولا بهدف دون رد..