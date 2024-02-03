جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل مختلف المسابقات حول العالم، فنرصدها إليكم كالتالى:
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات أمم أفريقيا 2023
مالى ضد كوت ديفوار – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max
الرأس الأخضر ضد جنوب أفريقيا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات كأس آسيا 2023
إيران ضد اليابان – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1
قطر ضد أوزبكستان – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN ASIAN CUP 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير – الثانية والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1
برايتون ضد كريستال بالاس – الخامسة مساء
بيرنلى ضد فولهام – الخامسة مساء
نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون – الخامسة مساء
شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فالنسيا ضد ألميريا – الثالثة عصرا
غرناطة ضد لاس بالماس – الخامسة والربع مساء
ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة – السابعة والنصف مساء – على قناة Premier Sports 1 HD
جيرونا ضد ريال سوسيداد – العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إمبولى ضد جنوى – الرابعة مساء
أودينيزى ضد مونزا – الرابعة مساء
فروسينوني ضد ميلان – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1
بولونيا ضد ساسولو – العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف مساء
فرايبورج ضد شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء
ماينز ضد فيردر بريمن – الرابعة والنصف مساء
بوخوم ضد أوجسبورج – الرابعة والنصف مساء
دارمشتات ضد باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء
كولن ضد اينتراخت فرانكفورت – السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
رين ضد مونبلييه – السادسة مساء
نانت ضد لانس – العاشرة مساء