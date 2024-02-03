اخبار الرياضه

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل مختلف المسابقات حول العالم، فنرصدها إليكم كالتالى:

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات أمم أفريقيا 2023


مالى  ضد  كوت ديفوار – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max

الرأس الأخضر ضد جنوب أفريقيا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max


مواعيد مباريات كأس آسيا 2023


إيران ضد اليابان – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1

قطر ضد أوزبكستان – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN ASIAN CUP 1


مواعيد مباريات


إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير – الثانية والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1

برايتون ضد كريستال بالاس – الخامسة مساء

بيرنلى ضد فولهام – الخامسة مساء

نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون – الخامسة مساء

شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2


مواعيد مباريات


فالنسيا ضد ألميريا – الثالثة عصرا

غرناطة ضد لاس بالماس – الخامسة والربع مساء

ديبورتيفو ألافيس ضد – السابعة والنصف مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

جيرونا ضد ريال سوسيداد – العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD


مواعيد مباريات


إمبولى ضد جنوى – الرابعة مساء

أودينيزى ضد مونزا – الرابعة مساء

فروسينوني ضد ميلان – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا ضد ساسولو – العاشرة إلا ربع مساء


مواعيد مباريات الدوري الألماني


بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف مساء

فرايبورج ضد شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء

ماينز ضد فيردر بريمن – الرابعة والنصف مساء

بوخوم ضد أوجسبورج – الرابعة والنصف مساء

دارمشتات ضد باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

كولن ضد اينتراخت فرانكفورت – السابعة والنصف مساء
 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي


رين ضد مونبلييه – السادسة مساء

نانت ضد لانس – العاشرة مساء

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا