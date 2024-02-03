الامارات | جواهر القاسمي تفتتح دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مساء أمس النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أكبر حدث نسائي رياضي عربي يشارك فيه 560 لاعبة و63 فريقاً رياضياً من 15 دولة عربية تتنافس لنيل ألقاب 8 ألعاب ويستمر حتى 12 فبراير الجاري.

حضر حفل الافتتاح الذي رفعت خلاله 15 دولة عربية أعلامها- أمام مدرجات مسرح المجاز بالشارقة إلى جانب أعلام الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وجامعة الدول العربية، الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين والشخصيات. شهد حفل الافتتاح بعد انتهاء مراسم رفع الأعلام دخول وفود الدول العربية المشاركة في النسخة السابعة.

وبعد اكتمال دخول ممثلي الفرق المشاركة أدت اللاعبات المشاركات في الدورة قَسَمَ المشاركة الذي تلته اللاعبة إليازية السويدي لاعبة كرة السلة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة لاعبة المنتخب الإماراتي لكرة السلة ورددته جميع اللاعبات المشاركات ثم قسم الحكام الذي أدته رجاء خالد فيصل رئيس لجنة الحكام في لجنة اتحاد الرماية باسم جميع الحكمات المشاركات في تحكيم مباريات الدورة.

ورحبت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بالحضور واللاعبات وقالت: "مرحباً بكن في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بلدكن الثاني الذي يحتضن مواهبكن الرياضية ويحتفي بانتصاراتكن .. إننا ندرك أن كل واحدة منكن أتت إلى إمارة الشارقة حاملةً معها حلماً كانت ترسمه لنفسها وطموحاً يأخذها إلى شتى المحافل الرياضية لتخوض المنافسات وترتدي الميداليات وترفع اسم وطنها على منصات التتويج".

تخلل الحفل الافتتاحي عرض مرئي سلط الضوء على جميع جوانب الدورة وأهدافها إلى جانب عرض رياضي للتايكواندو قدمه 20 رياضياً كورياً من منتسبي الاتحاد الكوري للتايكواندو إضافة إلى عروض فنيّة ضوئية احتفاء بالحدث الرياضي الأهم في المنطقة على صعيد رياضة المرأة. تقام منافسات النسخة السابعة على مدى 12 يوماً وتتضمن ألعاب كرة السلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة والرماية والقوس والسهم وألعاب القوى والكاراتيه والمبارزة وتشهد اليوم انطلاقة أولى المنافسات في منافسات كرة الطائرة وكرة السلة والمبارزة.