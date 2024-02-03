ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق فالنسيا بنظيره ألميريا، عصر اليوم، فى المواجهة التى تجمع بين الفريقين في اطار الجولة الـ 23 ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة فالنسيا وألميريا في الدوري الاسباني

وتقام مباراة فالنسيا وألميريا في الدوري الإسباني، الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وألميريا في الدوري الاسباني

وتذاع مباراة فالنسيا وألميريا بالجولة الـ 23 من بطولة الدوري الاسباني عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس بشكل حصري.

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