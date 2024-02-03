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موعد مباراة فالنسيا وألميريا في الدوري الاسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق فالنسيا بنظيره ألميريا، عصر اليوم، فى المواجهة التى تجمع بين الفريقين في اطار الجولة الـ 23 ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة فالنسيا وألميريا في الدوري الاسباني
وتقام مباراة فالنسيا وألميريا في ، الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وألميريا في الدوري الاسباني
وتذاع مباراة فالنسيا وألميريا بالجولة الـ 23 من بطولة الدوري الاسباني عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس بشكل حصري.

ترتيب الدوري الاسباني
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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