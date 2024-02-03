أهلي 2008 يستضيف أسوان في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم السبت نظيره أسوان، في المباراة التي تقام بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٩ من بطولة الجمهورية.

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يدخل أهلي ٢٠٠٨ المباراة وفي رصيده ٤٥ نقطة، يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب، وسجل ٦٠ هدفًا مقابل ٢٤ هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

