ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بايرن ميونخ أمام نظيره فريق بروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم السبت 3 فبراير 2024 ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من الدوري الألماني 2024-2023.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا مونشنجلادباخ والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا.

من المقرر أن يتم نقل هذا اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الألماني 2024-2023، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 3.



ويتواجد فريق بايرن ميونخ في وصافة ترتيب البوندسليجا، برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب برصيد 49 نقطة، من لعب 19 جولة.

أما فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، يأتي في المركز الثاني عشر، برصيد 21 نقطة، من نفس عدد المواجهات.