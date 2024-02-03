تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة بروسيا مونشنجلادباخ الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بايرن ميونخ بقيادة مدربه توماس توخيل، لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق بروسيا مونشنجلادباخ، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من الدوري الألماني 2024-2023.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بروسيا مونشنجلادباخ والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا.

من المقرر أن يتم نقل هذا اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الألماني 2024-2023، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 3.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد بروسيا مونشنجلادباخ

يفتقد بايرن ميونخ في مباراة اليوم أمام مونشنجلادباخ، لعناصر مؤثرة مثل المدافع كيم مين جاي الذي يشارك مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا، بينما لم يتضح موقف المغربي نصير مزراوي.

ويتوقع أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر – أوباميكانو – ماتيس دي ليخت- جورتيسكا.

في خط الوسط: جمال موسيالا – جيريرو – جوشوا كيميتش.

يقود خط الهجوم: كومان- هاري كين – ليروي ساني.



ويتواجد فريق بايرن ميونخ في وصافة ترتيب البوندسليجا، برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب برصيد 49 نقطة، من لعب 19 جولة.

أما فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، يأتي في المركز الثاني عشر، برصيد 21 نقطة، من نفس عدد المواجهات.