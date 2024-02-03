ستاد القاهرة يستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش

ياسر رشاد - القاهرة - استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، على إقامة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش فرق وفردي “رجال وسيدات“، والتي تعد من ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري على صالة رقم 1 و 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة إلى نحو 500 فرد يمثلون نحو 40 دولة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.

وقد قامت مصر باستضافة اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح خلال شهر نوفمبر الماضي، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، بمشاركة 135 دولة.