"يمكنكم الوثوق به".. فيريرا يعلق على تولى جوميز تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، على إعلان الأبيض تولي مواطنه جوزيه جوميز تدريب الفريق.

وأعلن نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة فريقه لمدة موسم ونصف، وعلق فيريرا على هذا المنشور: "أتمنى كل التوفيق للمدرب الجديد ولنادي الزمالك وجماهيره، جوميز مدرب جيد، يمكنكم الوثوق به جميعًا، أعطه كل الدعم".

يذكر أن معتمد جمال تولى تدريب الزمالك، عقب رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن الفريق، في نوفمبر السابق.

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