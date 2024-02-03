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"مدحت شلبي وساحر".. الزمالك يعلن التعاقد مع عبدالله السعيد (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب بيراميدز والأهلي السابق، ونشر مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة، معلقا: "عبدالله زمالكاوي".

وظهر في مقطع الفيديو ساحر أمام بوابة نادي الزمالك، استخرج من الصندوق قميص الأبيض رقم 19، ليظهر بعدها عبدالله السعيد مرتديا القميص، بالإضافة إلى تعليق مدحت شلبي الشهير: "من جاور السعيد يسعد، يا عبدالله يا اخويا سماح".

وفي بيان رسمي، أعلن الزمالك التعاقد مع السعيد، لمدة موسم ونصف ، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، ووقع اللاعب على العقود في جلسة مع مجلس الإدارة.

https://www.facebook.com/reel/1816257845501310

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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