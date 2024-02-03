"من جاور السعيد يسعد".. بهذه الطريقة قدم الزمالك عبدالله السعيد "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - قام نادي الزمالك بتقديم عبدالله السعيد بشكل رسمي للجماهير عبر منصاته على موقع التواصل الاجتماعي بعد التعاقد معه.

واستعان نادي الزمالك خلال تقديم عبدالله السعيد ببعض الذكريات المميزة في مشوار اللاعب، ومنها تعليق مدحت شلبي الشهير: "من جاور السعيد يسعد".

وظهر عبدالله السعيد خلال تقديمه كلاعب جديد في نادي الزمالك، وهو يرتدي القميص رقم 19.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعاقد مع عبدالله السعيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من نادي بيراميدز، لمدة موسم ونصف.

اقرأ أيضًا:

أوسيمين يتحدث عن حلمه مع منتخب نيجيريا

"منذ 19 عاما".. الكونغو الديمقراطية تبقي على عقده منتخب غينيا

هشام محمد ينتقل إلى نادي الإسماعيلي