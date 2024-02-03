بايرن ميونخ يتعادل مع مونشنجلادباخ في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة بايرن ميونخ أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم.



تقدم بوروسيا مونشنجلادباخ بالهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب نيكو إيلفيدي، بينما تعادل ألكسندر بافلوفيتش في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من المواجهة.

وكان بايرن ميونخ قد دخل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ وهو في وصافة البونديسليجا برصيد 47 نقطة.

بينما جاء بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

وكان بايرن ميونخ قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: دي ليخت – داير- ديفيز- مزراوي

خط الوسط: جوريتسكا – بافلوفيتش- مولر

خط الهجوم: كين - ساني - موسيالا

فيما حل على دكة بدلاء البفاري؛ كل من:

أولريتش وتشوبو موتينج وبريان وجيريرو وبوي وزفوناريك وتيل وكراتزيج وأزنو.