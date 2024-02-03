خاص..المتحدث الرسمي للزمالك يوضح حقيقه عرض الشباب السعودي لزيزو

ياسر رشاد - القاهرة - شائعات لاتنتهي

السبت 03/فبراير/2024 - 05:16 م 2/3/2024 5:16:02 PM

فى اتصال تليفونى مع المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك الاستاذ أحمد سالم نفى تماما مايتردد عن وصول عرض لزيزو من الشباب السعودي مشيرا إلى أن هذا الكلام لاأساس له من الصحه وأن زيزو مستمر مع الفريق الأول.

وحصل أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة إضافية في مران الفريق اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

جاء حصول الثنائي على راحة من المران بعد مشاركتهما مع منتخبي مصر وتونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.