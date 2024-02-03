6 أحذية رياضية لمايكل جوردان بيعت بسعرٍ قياسي جديد

الرياص - اسماء السيد - نيويورك: بيعت لقاء ثمانية ملايين دولار في مزاد أقيم الجمعة ستة أحذية رياضية مختلفة من نوع "نايكي اير جوردان"، انتعلها نجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردان في تسعينات القرن العشرين، وهو ما وصفته دار "سوذبيز" للمزادات بأنه ثمن قياسي.

وأقيم المزاد على ستة أحذية منفصلة (وليس على ثلاثة أزواج) أعطاها مايكل جوردان للمسؤول في إدارة التواصل في نادي "شيكاغو بولز" تيم هالام، بعد كل مباراة من المباريات الحاسمة التي مكّنت الفريق من الفوز بستّ من بطولات الدوري الأميركي للمحترفين من 1991 إلى 1993 ومن 1996 إلى 1998.

ويُعد السعر الذي بيعت به هذه الأحذية في مزاد "سوذبيز" في نيويورك، وهو ثمانية ملايين دولار، رقماً قياسياً لهذا النوع من القطع التقليدية، والثاني على الإطلاق لتجهيزات رياضية تخص مايكل جوردان.

وأوضحت الدار في بيان أن هذه المجموعة التي تحمل اسم "داينستي كولكشن" وصلت إلى "ذروة" أسعار القطع الرياضية المخصصة للجمع، من دون أن تفصح كعادتها عن اسم الشاري الذي حصل على الأحذية الستة.

وفي نيسان (أبريل) الفائت، باعت الدار المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي بمبلغ قياسي بلغ 2,2 مليوني دولار زوجاً من الأحذية الرياضية انتعله جوردان في آخر نهائي له في البطولة مع فريق "شيكاغو بولز" عام 1998.

والأحذية الستة التي بيعت الجمعة هي "إير جوردان 6" (1991) و7 (1992) و8 (1993) و11 (1996) و12 (1997) و14 (1998).

وترى دور المزادات الفنية على غرار "سوذبيز" و"كريستيز" و"جوليانز" أن الإقبال الكبير من هواة الجمع منذ 2020 2021 على شراء القطع المتعلقة بتاريخ الرياضة والموسيقى أدى إلى ارتفاع الأسعار.