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لاڤيينا يمدد عقد حارسه لثلاث سنوات ونصف

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي تجديد تعاقد كامينى حارس مرمى الفريق الأول لمدة 3 مواسم ونصف.

أكد نادي لاڤيينا أن التجديد جاء حفاظاً على استقرار الفريق وزيادة تركيز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

وكان مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي أعلن تعيين الكابتن عبد الله البلاط مدرب مساعد للفريق الأول بالنادى مع الكابتن احمد صلاح المدير الفني والكابتن محمد شديد المدرب العام للفريق.

جدير بالذكر أن البلاط كان من العناصر الأساسية لفريق الاسيوطى سبورت بالدورى الممتاز كما لعب لأندية سموحة والجونة والمالية ولاعب منتخب مصر الأوليمبى 
وعمل مدرب عام للفريق الأول بنادى مالية كفر الزيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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