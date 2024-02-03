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تشكيل مالي الرسمي أمام كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لمنتخب مالي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب إريك شيل، عن تشكيل مواجهة كوت ديفوار الرسمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023 .

تشكيل مالي أمام كوت ديفوار

حارس المرمى: دجيجوي ديارا.
خط الدفاع: هاماري تراوري- بوبكر كوياتي- سيكو نياكيتيه- فالاي ساكو.
الوسط: ساماسيكو- ليسانا كوليبالي- أمادو هديارا- أداما تراوري.
خط الهجوم: لاسيني سينايوكو- كاموري دومبيا.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
كما تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويواجه الفائز من مواجهة مالي وكوت ديفوار في نصف النهائي، نظيره الكونغو الديمقراطية، والذي نجح فب تخطى عقبة غينيا بالفوز (3-1).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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