ليس رباطا صليبيا.. تعرف على تشخيص إصابة الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، التشخيص المبدئي لإصابة محمود الونش لاعب الفريق الأول خلال مران اليوم.

وتعرض محمود الونش للإصابة خلال مران الزمالك الذي أقيم اليوم السبت، وتم اصطحابه من قبل طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة إلى المستشفى فورا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "الأشعة الأولى التي خضع لها الونش، أثبتت إصابته بالتواء في الركبة، وليس رباط صليبي كما يتخوف البعض".

وأضاف المصدر: "الونش سوف يخضع لأشعة جديدة خلال 48 ساعة للاطمئنان على حالته بشكل نهائي ويخضع بعدها للبرنامج التأهيلي".

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