الزمالك يكرم محمد عبدالمنصف بعد رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتكريم محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بعد رحيله عن تدريب للفريق الأول لكرة القدم، مع معتمد جمال.

وحرص هشام نصر نائب رئيس النادي ومعه أحمد سليمان وهاني برزي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس إدارة النادي، على توجيه الشكر للمدرب بعد الفترة التي قضاها مع الفريق.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك لمحمد عبد المنصف أن النادي يفتح ذراعيه له في أي وقت للتواجد في أي منصب يليق به كونه أحد أبناء النادي المخلصين.

جدير بالذكر أن البرتغالي لويس فيسنتي تولى منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

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