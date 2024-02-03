الاتحاد السكندري يعلن ثاني صفقاته الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات التعاقد مع اللاعب شريف رضا قادماً من سموحة، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع وجود بند يتيح للفريق السكندري بالتعاقد معه بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وخاض شريف رضا هذا الموسم رفقة فريق سموحة 7 مباريات، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وشارك اللاعب رفقة فريق سموحة طوال تاريخه في 135 مباراة، نجح في تسجيل 5 أهداف وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق، ضم اللاعب الغيني ناموري تراوري.