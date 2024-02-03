اخبار الرياضه

يد المنيا يتأهل لمنافسات دوري الدرجة الأولى

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا ، لمنافسات المرحلة الثالثة من دوري الدرجة الأولى ، بعد فوزه على سكر الحوامدية (24-14)  ، و تصدره ترتيب المجموعة بثلاث انتصارات دون هزيمة.

 

يذكر ان فريق المنيا ، خاض ثلاث مباريات على التوالي بدأها بفوز مهم ، على فريق منوف الرياضي (22-18) ، وواصل انتصاراته بفوزه ثاني  على فريق " المستقبل بدمياط" في ثاني المواجهات ، امس الجمعة ، بنتيجة (35-15) ، واختتم بإنتصار الفريق اليوم على منافسه من سكر الحوامدية.

 

وبذلك يحصد فريق المنيا علاماته كاملة من المنافسات ، برصيد 9 نقاط  ، ويقود فريق المنيا خلال هذا الموسم ، كابتن محمد شعبان المدير الفني ، ورئيس جهاز كرة اليد ، و كابتن  احمد راضي مدرب الفريق ، و كابتن  وائل ابو الليل مدرب حراس المرمي ، و دكتور  طارق بهاء مخطط احمال ومحلل أداء  ، و كابتن محمود خليل المدير الإداري للقطاع ، و دكتور محمود عواد أخصائي إصابات ، وتحت اشراف دكتور مصطفى فتحي يونس نائب رئيس النادي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا