يد المنيا يتأهل لمنافسات دوري الدرجة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا ، لمنافسات المرحلة الثالثة من دوري الدرجة الأولى ، بعد فوزه على سكر الحوامدية (24-14) ، و تصدره ترتيب المجموعة بثلاث انتصارات دون هزيمة.

يذكر ان فريق المنيا ، خاض ثلاث مباريات على التوالي بدأها بفوز مهم ، على فريق منوف الرياضي (22-18) ، وواصل انتصاراته بفوزه ثاني على فريق " المستقبل بدمياط" في ثاني المواجهات ، امس الجمعة ، بنتيجة (35-15) ، واختتم بإنتصار الفريق اليوم على منافسه من سكر الحوامدية.

وبذلك يحصد فريق المنيا علاماته كاملة من المنافسات ، برصيد 9 نقاط ، ويقود فريق المنيا خلال هذا الموسم ، كابتن محمد شعبان المدير الفني ، ورئيس جهاز كرة اليد ، و كابتن احمد راضي مدرب الفريق ، و كابتن وائل ابو الليل مدرب حراس المرمي ، و دكتور طارق بهاء مخطط احمال ومحلل أداء ، و كابتن محمود خليل المدير الإداري للقطاع ، و دكتور محمود عواد أخصائي إصابات ، وتحت اشراف دكتور مصطفى فتحي يونس نائب رئيس النادي.