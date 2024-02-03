أمم أفريقيا.. محمد عادل يطرد لاعب كوت ديفوار في مباراة مالي (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - منح الحكم المصري محمد عادل بطاقة حمراء للاعب منتخب كوت ديفوار أوديلون كوسونو في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول من المباراة.



ويستكمل منتخب كوت ديفوار ما تبقى من مواجهته أمام مالي بعشرة لاعبين.

وكان الشوط الأول من مواجهة مالي أمام كوت ديفوار قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف 0/0.

فيديو.. محمد عادل يطرد نجم كوت ديفوار

وكان منتخب كوت ديفوار قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلون، كوسونو، إيفان نديكا، غيلسان كونان.

وسط الملعب: جان ميشيل سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسيه.

الهجوم: نيكولاس بيبي، كريستيان كوامي، ماكس جراديل.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة مالي وكوت ديفوار في نصف النهائي، نظيره الكونغو الديمقراطية، والذي نجح بتخطى عقبة غينيا بالفوز (3-1).