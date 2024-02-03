أمم إفريقيا.. كوت ديفوار تتعادل مع مالي ويلجأن لأشواط إضافية

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مواجهة منتخب مالي أمام نظيره كوت ديفوار، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، ليلجأن للأشواط الإضافية.



تقدم المنتخب المالي في المباراة عن طريق اللاعب نيني دروجيليس في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

بينما تعادل منتخب كوت ديفوار عن طريق اللاعب سيمون أدينجرا في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وكان الشوط الأول من مواجهة مالي أمام كوت ديفوار قد شهد منح الحكم المصري محمد عادل بطاقة حمراء للاعب الأفيال الإيفواري أوديلون كوسونو في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول من المباراة.

واستكمل منتخب كوت ديفوار ما تبقى من مواجهته أمام مالي بعشرة لاعبين، حيث عاني بشدة بسبب النقص العددي لديه.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة مالي أمام كوت ديفوار بالتعادل السلبي بدون أهداف 0/0.

وبدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلون، كوسونو، إيفان نديكا، غيلسان كونان.

وسط الملعب: جان ميشيل سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسيه.

الهجوم: نيكولاس بيبي، كريستيان كوامي، ماكس جراديل.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الفائز بالمباراة مع الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي كأس إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره الغيني بنتيجة 3/1 في ربع النهائي.