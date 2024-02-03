المصري تحت 15 عامًا يفوز خارج ملعبه على زد ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2008" بقيادة مدربه الكابتن عمرو الشموتي ، على مضيفه فريق زد - بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بملعب زد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر ( الجولة الثانية من الدور الثاني ) من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الفيوم مكون من أحمد عنتر ومصطفى كامل وعلى جمال.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السادسة والثلاثين مستمرًا في نتائجه الباهرة ومحافظا على سجله خاليا من الهزائم بمبارياته الأخيرة.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، بعد أداء متميز من جانب لاعبي المصري ، وفي الشوط الثاني يواصل المصري هجماته ومن إحداها ينجح سيف رفعت في إحراز هدف التقدم في الدقيقة العاشرة ، ليضغط فريق زد في الوقت الذي اعتمد فيه المصري على تأمين دفاعاته مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة والتي نجح من خلالها ميدو أشرف عبد اللاه في إضافة الهدف الثاني للنسور الخضر في الدقيقة السابعة والعشرين ، ويُجرى الكابتن عمرو الشموتي تغييراته الموفقة التي اكسبت الفريق مزيدا من تأمين السيطرة على منطقة المناورات في الوقت الذي شدد فيه زد من هجماته والتي أسفرت عن إحراز هدف تضييق الفارق وحفظ ماء الوجه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز المصري بهدفين لهدف.

مثل المصري في المباراة : السيد عماد لحراسة المرمى ، سيف رفعت ، عمرو طارق ، تامر أبو المعاطي ، يوسف حسام لخط الظهر ، أحمد راضي ، محمد الجرايحي ، سيف الجبالي لخط الوسط ، نبيل العزب ، ميدو أشرف عبد اللاه ، محمد أسامة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من كريم الحناوي وعمر ابو الليل ويوسف أبو الليل.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. هاني قطب مدربًا مساعدا ، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد الشيخو إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.