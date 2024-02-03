طائرة الزمالك تهزم الطلائع في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/17

25/15

25/20

وتواجد في المباراة كل من، حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك وأحمد خالد حسانين، ورامي نصوحي، ومحمد طارق أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى رئيس قطاع كرة الطائرة بالنادي لدعم وموازرة الفريق الأبيض في المباراة .

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من طلائع الجيش، والاتحاد السكندرى، والطيران، والداخلية، وإيسترن كومباني.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إيسترن كومباني يوم الثلاثاء المقبل على صالة الأخير، في الجولة الخامسة للدور الثاني ببطولة الدوري.

يقود الفريق كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، ومحمد عبد المنعم مدرباً عاماً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودى طبيباً وأحمد شعلان مديراً إدارياً، وحسن عبد الرازق إدارياً، وأحمد سالم مخططا للأحمال، وهاني سمير محللاً تقنياً، وعبد الرحمن خالد أخصائي العلاج الطبيعى