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" مراوغات سحرية".. الزمالك يعلن التعاقد مع ناصر ماهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي اليوم السبت، التعاقد مع لاعب الأهلي ومودرن فيوتشر السابق ناصر ماهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم ناصر ماهر إلى صفوف " الفارس الأبيض" لمدة أربع سنوات ونصف، قادماً من صفوف فريق مودرن فيوتشر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، مقطع فيديو يظهر فيه ساحر وهو يحمل علم الزمالك، ثم يظهر من خلفه ناصر ماهر وهو يرتدي القميص رقم 22، معلق عليه مراوغات سحرية وتمريرات ميليمترية.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد أعلن صباح اليوم عن التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب عبدالله السعيد قادماً من صفوف فريق بيراميدز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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