البلجيكي فلايني يعلن اعتزاله كرة القدم

الرياص - اسماء السيد - بروكسل: أعلن لاعب الوسط مروان فلايني، أحد نجوم كرة القدم البلجيكية خلال العقد الماضي، اعتزاله اللعبة نهائياً السبت، بعد ثلاثة أشهر من انتهاء عقده مع شاندونغ تايشان الصيني.

كتب فلايني البالغ 36 عاماً "أكتب لاعلان اعتزالي كرة القدم بعد مسيرة امتدت 18 سنة".

استهل لاعب الوسط مشواره الاحترافي مع ستاندار لياج في 2006، قبل انتقاله بعد سنتين إلى إيفرتون الإنكليزي مقابل 20 مليون يورو ليصبح اغلى لاعب في تاريخ بلجيكا.

بقي في البرميرليغ عندما قضى ست سنوات في مانشستر يونايتد بين 2013 و2019 واحرز معه لقب الكاس المحلية ويوروبا ليغ في 2017، قبل مغادرته إلى الصين.

فاز لاعب خط الوسط الدولي السابق (87 مباراة دولية، 18 هدفا) بلقب الدوري الصيني مع شاندونغ في عام 2021، كما توّج بالكأس المحلية ثلاث مرات.

شارك في كاس العالم في 2014 و2018 عندما حلّ ثالثاً بعد الخسارة مع فرنسا في نصف النهائي.