هل انتهى موسمه مع الزمالك؟.. تفاصيل إصابة محمود الونش

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات إصابة مدافع الفريق محمود حمدي "الونش"، بعد إصابته خلال مران اليوم السبت.

ومن المقرر ان يواجه الزمالك فريق الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري، في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، قال أسامة إن "محمود حمدي الونش أجرى آشعة بعد إصابته في الركبة خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي".

وأضاف رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك: "نتيجة الآشعة ستظهر غداً، وسيخضع الونش لفحص يدوي أيضًا بعد زوال تورم الركبة، قبل إعلان تشخيص إصابة اللاعب".

وتابع: "لا أساس من الصحة لما يترد بشأن صدور أي تشخيص لحالة محمود حمدي "الونش الفترة الحالية".

وفي السياق، أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مصدر داخل نادي الزمالك، بأن إصابة الونش "ما بين جزع أو قطع في الرباط الصليبي".

وأضاف المصدر أنه "سيتم الكشف رسميًا عن التشخيص النهائي مع ظهور نتيجة الأشعة التي أجراها، لكن في جميع الحالات انتهى موسم اللاعب مع الزمالك".