مصر تسيطر علي منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية للخماسي ‏الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت ١٧ سنة للخماسي الحديث على منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية للخماسي الحديث المقامة بمدينة جونكوف ببولندا خلال الفترة من 2 وحتى 7 فبراير الجاري.
حيث توجت عاليه محمود بالميدالية الذهبية برصيد ١٣٦٩ نقطة ، فيما حققت البولندية الكسندرا كازبوسكا الميدالية الفضية برصيد ١٣١٢ نقطة ، بينما حققت اللاعبة البولندية ماجا زوندل ماجر الميدالية البرونزية برصيد ١٣٠١ نقطة في نهائي الشابات.
وفي نهائيات الشباب تحت ١٧ سنة توج علي ايهاب بالميدالية الذهبية برصيد ١٤٥٩ نقطة ، فيما حقق لاعب بولندا ماكسيملان دوبوز الميدالية الفضية برصيد ١٤٥٢ نقطة ، بينما حقق لاعب ليتوانيا ليتاورس فاليكا الميدالية البرونزية برصيد ١٤٤٨ نقطة.