مصر تسيطر علي منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية للخماسي ‏الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت ١٧ سنة للخماسي الحديث على منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية للخماسي الحديث ‏المقامة بمدينة جونكوف ببولندا خلال ‏الفترة من 2 وحتى 7 فبراير الجاري.‏

حيث توجت ‏عاليه محمود بالميدالية الذهبية برصيد ١٣٦٩ نقطة ، فيما حققت البولندية الكسندرا كازبوسكا الميدالية الفضية برصيد ١٣١٢ ‏نقطة ، بينما حققت اللاعبة البولندية ماجا زوندل ماجر الميدالية البرونزية برصيد ١٣٠١ نقطة في نهائي الشابات.‏



وفي نهائيات الشباب تحت ١٧ سنة توج علي ايهاب بالميدالية الذهبية برصيد ١٤٥٩ نقطة ، فيما حقق لاعب بولندا ‏ماكسيملان دوبوز الميدالية الفضية برصيد ١٤٥٢ نقطة ، بينما حقق لاعب ليتوانيا ليتاورس فاليكا الميدالية البرونزية ‏برصيد ١٤٤٨ نقطة.‏