أحمد ياسر ينضم إلى فريق التحدي الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

بدأ أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلي السابق مشواره مع فريق التحدي الليبي، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان ياسر قد انضم إلى فريق التحدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة ستة أشهر قادماً من فريق البنك الأهلي.

ووصل اللاعب إلى ليبيا صباح اليوم السبت، من أجل المشاركة في تدريبات الفريق.

ويذكر أن المدير الفني السابق لفريق أسوان والمقاولون العرب عماد النحاس، هو من يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الاتحاد الليبي.

وشارك اللاعب هذا الموسم رفقة فريق البنك الأهلي في 6 مباريات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.