بفرمان جوميز.. تعديل خطة مران الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الفرنسي جوزيه جوميز تعديل خطة تدريب الزمالك غدا الأحد، استعدادا لاستئناف المباريات في الفترة المقبلة.

وقرر جوزيه جوميز، خوض التدريب غداً الأحد على فترتين، حيث يخوض مرانه الأول في الثانية عشرة ظهر الغد على ملعب النادي، على أن يخوض الفترة الثانية في السادسة مساءً.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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