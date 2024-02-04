"محدش مطمن".. القيعي يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الأهلي مع حارس جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، مفاجأة بشأن تعاقد النادي الأهلي مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إصابة محمد الشناوي.

قال القيعي في لقاء تلفزيوني مع قناة“ dmc”: "بالطبع المسؤولية صعبة وكبيرة والموقف مش سهل خاصة وأنه في حال ضم حارس جديد، لن يتم قيده أفريقيا".

أضاف: "البحث عن حارس جديد مازال مستمرا وسنظل لآخر نفس في البحث عن تدعيم المركز، حتى غلق باب القيد، ولا أحد يعرف كيف يفكر مارسيل كولر".

وأكمل: "محدش مطمن على مركز حراسة المرمى، في ظل غياب محمد الشناوي وليس بسبب مستوى المتواجدين، ولكن المخاوف من إصابات للحراس الآخرين".

وأوضح: "هناك ثقة كبيرة في قدرات مصطفى شوبير الذي اعتمد عليه الفريق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وكان على قدر المسؤولية، وأيضا حمزة علاء حارس مميز".

وأتم تصريحاته: "هناك حارس مرمى ممتاز في الأهلي اسمه مصطفى مخلوف وسوف يكون له مستقبل كبير وقمنا بضمه بعد محاولات لمدة 3 سنوات ويملك شخصية قوية”.

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