مفاجآت وبنود صادمة.. لماذا أثارت صفقة انتقال زياد كمال لـ الزمالك الجدل؟

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع زياد كمال، لاعب فريق إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل تدعيمات الإدارة البيضاء بالصفقات الجديدة بعد انتهاء أزمة القيد.

وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أزمة إيقاف القيد، وذلك بعد سداد كافة المستحقات والغرامات الموقعة على القلعة البيضاء، لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ومن بين الصفقات الجديدة التي أبرمها مجلس إدارة الزمالك هو اللاعب زياد كمال على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم، بداية من الميركاتو الشتوي الجاري بمبلغ يقارب الـ 30 مليون جنيه.

وسيسدد الزمالك لإدارة نادي إنبي مبلغ 5 مليون جنيه في أول 6 شهور، ثم 10 مليون جنيه في الموسم الأول، ثم 15 مليون جنيه في الموسم الثاني.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فإن صفقة زياد كمال للزمالك شملت بعض البنود التي أثارت الجدل، منها موافقة الفارس الأبيض على بيع نادي إنبي للاعب، في حال وصول عرض رسمي في السنة الأولى، مقابل منح القلعة البيضاء 10% من قيمة الصفقة، أما إذا تم بيع زياد كمال في الموسم الثاني، فيتم منح نادي الزمالك 20% من قيمة الصفقة.

ومن بين البنود ايضا، أنه في حال فوز الزمالك ببطولة الدوري بمشاركة زياد كمال، فيحصل نادي إنبي على مبلغ 3 مليون جنيه، أما إذا فاز الزمالك ببطولة كأس مصر فيحصل الفريق البترولي على مليون جنيه.

يشار إلى أن الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.