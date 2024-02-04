خاص..المدير الادارى للزمالك خارج التشكيل

ياسر رشاد - القاهرة - الاستغناء عن خدمات أحمد حسنى

الأحد 04/فبراير/2024 - 01:52 م 2/4/2024 1:52:48 PM

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الشكر إلى أحمد حسني المدير الادارى للفريق الأول لكرة القدم أمس واستبعد من تشكيل الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز وهناك اتجاه لتعيين عمرو أبو العز بدلا منه

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهاني شكري وحسين السيد وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة على متابعة المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على ملعب النادي.

ويأتي حرص مجلس إدارة الزمالك على التواجد في المران من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.