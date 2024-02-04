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تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة الريال بالدوري الإسباني الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - أستقر المدرب دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، عن التشكيل الذي سيخوض به الصدام الكروي المشتعل أمام مساء اليوم الأحد، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من .

 

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا، سافيتش، فيتسل، ماندافا، لينو.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي بول.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو .

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة"، الحادية عشر مساءً بتوقيت "".

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يعلق على المباراة، عصام الشوالي.

 

ترتيب ريال مدريد وأتليتكو في

يدخل ريال مدريد المباراة متصدرًا الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويسعى للفوز لحصد النقاط الثلاث قبل مباراته أمام الوصيف جيرونا.

 

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وحال الفوز سيصعد للمركز الثالث.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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