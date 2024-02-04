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معلول ينتظم في تدريبات الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - انتظم التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن معلول تعافى كثيرا من أثار نزلة البرد التي أبعدته عن المران الجماعي أمس. 

وأوضح أن اللاعب انتظم في فقرات المران الجماعي كاملا اليوم بعد تحسن حالته وتلاشي أعراض نزلة البرد.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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