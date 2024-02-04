شاهد.. أحمد حجازي يُحرز هدفين في مواجهة الاتحاد والفيصلي (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تألق المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي خلال مواجهة فريقه أمام الفيصلي، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.

أهداف حجازي في مباراة اتحاد جدة والفيصلي

جاء هدف أحمد حجازي الأول له والثالث لاتحاد جدة في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، بينما جاء الهدف الثاني للمدافع المصري والرابع للعميد في الدقيقة 80.

وكان الجهاز الفني لاتحاد جدة السعودي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: أحمد حجازي، مد الله العليان، حسن كادش، تركي الجعدي.

خط الوسط: فابينهو، كانتي، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: صالح العمري، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله.

وكانت قائمة الاتحاد السعودي لمواجهة الفيصلي، قد شهدت غياب الدولي الفرنسي كريم بنزيما بعد الأزمةالأخيرة له مع المدرب الذي قرر سحب شارة القيادة منه لتغيب اللاعب عن معسكر الفريق بدبي والذي كان بهدف الاستعداد والتحضير للقادم من الموسم الجاري.