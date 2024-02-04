شبح الصليبي يثير تخوف الزمالك بسبب الونش



محمد اسماعيل - القاهرة - حالة التخوف داخل نادي الزمالك، من تشخيص إصابة محمود الونش، لاعب الفريق الذي تعرض لها أمس في التدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر، أن هناك حالة من القلق والتخوف لدى الجميع من إصابة الونش بالصليبي مرة أخرى، بعدما أجرى أشعة أمس ولم تثبت بشكل نهائي التشخيص.

وأضاف المصدر، أن حالة إصابة اللاعب بالرباط الصليبي مرة أخرى ستبعده لفترة عن الملاعب، وسوف يحتاج لتدخل جراحي، قبل خوض فترة تأهيل، وخاصة وأن الفريق يعاني في الخطوط الخلفية.

جدير بالذكر أن محمود الونش تعرض للإصابة أمس في مران الزمالك، وقام على الفور الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق اصطحابه إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.