الأهلي يقترب من اللحاق بالزمالك في صفقة مصطفى أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تطورات المفاوضات مع نادي بروسيا مونشنجلادباخ للتعاقد مع مصطفى أشرف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر، أن الأهلي في طريقه للانسحاب من التفاوض مع النادي الألماني على خطى نادي الزمالك، الذي أعلن صباح اليوم عدم استكمال المفاوضات.

وأضاف المصدر، أن المطالب المالية للنادي الألماني تصعب الصفقة، ونفس الأمر للاعب ووالده، الذي يبحث تحقيق أكبر استفادة مالية.

وأكمل المصدر، أن الأهلي استقر على الاكتفاء بالصفقات التي أبرمها في الفترة الحالية، وهي: عمر كمال والفلسطيني وسام أبو علي والحارس محمود الزنفلي، بجانب الثنائي الأفريقي اللذان تم قيدهما تحت السن.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك أعلن صباح اليوم، عدم الاستكمال في المفاوضات لضم مصطفى أشرف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، نظرا للمطالب المادية الكبيرة من اللاعب ووالده.