رسميا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه اتحاد الكرة المصري الشكر لمدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا والجهاز الفني بالكامل.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن الاتحاد استقر على توجيه الشكر لروي فيتوريا وجهازه المعاون.

وجاء ذلك القرار بعد الكثير من المناقشات والمفاوضات مع المدرب البرتغالي من أجل تقليل الشرط الجزائي البالغ 600 ألف دولار.

وفشل منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا في تخطي دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

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