زد يتعاقد مع أحمد زكي لاعب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انهى مسؤولو نادي زد إجراءات التعاقد مع لاعب الزمالك السابق أحمد زكي، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة موسمين ونصف.

وانضم اللاعب لفريق زد في صفقة انتقال حر بعد استغناء الزمالك عن اللاعب بشكل رسمي منذ أيام قليلة.

ولم يشارك اللاعب صاحب الـ 25 عاماً في أي مباراة رفقة نادي الزمالك، خلال الموسم الحالي.

وكان نادي زد قد أعلن في وقت سابق انهاء التعاقد مع اللاعب محمد " بازوكا"، قادماً من صفوف فريق غزل المحلة بدوري الدرجة الثانية المصري " دوري المحترفين".