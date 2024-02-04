علاء نبيل مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة..رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز، كما وافق الاتحاد على تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.



بالإضافة إلى ذلك الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية، وتوجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

و قرر اتحاد الكرة إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، من منصبه بعد الفشل في تحقيق كأس الأمم الأفريقية، والأداء الهزيل في البطولة.



وكان اتحاد الكرة عقد اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة ودراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

