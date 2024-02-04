8 ألقاب في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
قاربت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 على الانتهاء، بعد الوصول إلى دور نصف النهائي الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل "7 فبراير 2024".
وشهد نصف النهائي تواجد 4 منتخبات سبق لهم الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية من قبل، حيث يوجد 8 ألقاب في هذا الدور المتقدم، فازوا بهم نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية مجتمعين.
ونستعرض لكم عدد ألقاب المنتخبات المتأهلة لدور نصف نهائي كأس الأمم.
نيجيريا - 3 ألقاب - (1980، 1994، 2013)
كوت ديفوار - لقبين - (1992، 2015)
الكونغو الديمقراطية - لقبين (1968، 1974)
جنوب إفريقيا - لقب - (1996)
موعد مباريات دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية
نيجيريا ضد جنوب إفريقيا - 7 مساء - الأربعاء "7 فبراير".
كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية - 10 مساء - الأربعاء "7 فبراير".
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المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية