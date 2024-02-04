محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي، تعيين علاء نبيل مديراً فنياً للاتحاد المصري لكرة القدم، خلفاً للبرتغالي نيلو فينجادا.

وكشف الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الموافقة على تعيين علاء نبيل مديراً فنيا للاتحاد".

وأعلن الاتحاد في بيانه أيضاً، توجيه الشكر للمدير الفني للمنتخب الوطني الأول البرتغالي روي فيتوريا، وتعيين بدلاً منه محمد يوسف مدرباً عاماً للمنتخب لحين اختيار مدير فني أجنبي في الفترة المقبلة.

وكان المنتخب الوطني قد ودع بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، من الدور ربع النهائي على يد المنتخب الكونغولي بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.