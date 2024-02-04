اتحاد الكرة يوجه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بشكل رسمي، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للكرة النسائية بقيادة المدير الفني محمد كمال.

وكشف الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " قرر مجلس إدارة الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للكرة النسائية".

وكان المنتخب المصري الأول للكرة النسائية بقيادة محمد كمال، قد فشل في التأهل إلى بطولة كأي الأمم الأفريقية للكرة النسائية 2024، بالإضافة إلى الخروج من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للكرة النسائية ايضاً 2024.