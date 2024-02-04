هل ينجح مدرب الأهلي في إنعاش الشباب؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع نادي الشباب خلال شهر يناير مع أربعة لاعبين ومدرب، وذلك من أجل إحياء الفريق من جديد وإعادته للمنافسة والهروب من شبح الهبوط، حيث يقبع الفريق في المركز الـ11 والذي لم يصل إليه في تاريخه من انطلاق دوري المحترفين 2008.

وأبرم الشباب عقدا مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا حتى نهاية الموسم الحالي ليحل محل الكرواتي إيغور بيسكان، الذي تمت إقالته من منصبه.

تراجع النتائج

وشهد الموسم الحالي تراجعا كبيرا في نتائج نادي الشباب، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر بجدول ترتيب بطولة دوري روشن السعودي، برصيد 21 نقطة، وقد سجل 19 هدفا، واهتزت شباكه 25 مرة، ويبتعد كثيرا عن منطقة المقدمة.

وكان مدرب الشباب مع بداية الموسم، الهولندي مارسيل كايزر، ثم أقيل بعد تراجع النتائج، وأسندت المهمة موقتا إلى الأرجنتيني خوان براون، قبل أن يتم جلب إيغور بيسكان، الذي واجه نفس مصير كايزر.

وسبق للمدرب البرتغالي أن خاض تجربه في الدوري السعودي مع النادي الأهلي خلال موسم 2013-14.

وحصل الأهلي تحت قيادة المدرب البرتغالي على المركز الثالث ببطولة الدوري السعودي، ووصل إلى نهائي كأس الملك في ذلك الموسم، قبل أن يخسر من الشباب بنتيجة (0-3) على ملعب «الجوهرة المشعة».

بديل بانيغا

كما وقع الشباب مع النجمين المحليين مصعب الجوير ومصطفى ملائكة، إضافة إلى المحترف البرازيلي فيتينهو، وأخيرا مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش والذي سيعوض خروج إيفر بانيغا.

ويملك راكيتيتش خبرة كبيرة جدا حيث سبق له اللعب في شالكة الألماني وإشبيلية الإسباني وبرشلونة الإسباني وحقق 17 بطولة من بينها دوري أبطال أوروبا، وأربع مرات الدوري الإسباني وكأس العالم للأنديه والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي وكأس الملك الإسباني أربع مرات وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس ألمانيا مرة وحيدة.

ويعد نادي الشباب أحد أعمدة الدوري السعودي والكبار في السعودية ويعمل النادي الآن على العوده للمنافسات ببناء فريق ثقيل وصلب داخل الملعب.

وينتظر أن تكون مباراة الشباب الأولى تحت قيادة بيريرا أمام ضمك، في الجولة الـ20 منافسات دوري روشن السعودي، وذلك يوم الخميس 15 فبراير الجاري.

أبرز الفرق التي أشرف عليها بيريرا:

بورتو البرتغالي.

فلامينغو وكورينثيانز البرازيليان.

فنربخشة التركي.

أولمبياكوس اليوناني.

شنغهاي بورت الصيني.

ميونخ 1860 الألماني.

الأهلي السعودي.

حصد خلال مسيرته

8 ألقاب: