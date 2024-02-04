حجازي يقود اتحاد جدة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة - حقق اتحاد جدة السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره الفيصلي برباعية نظيفة، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.

جاء فوز الاتحاد على نظيره الفيصلي، بعدما أحرز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني.

بينما أضاف لاعب وسط الفرنسي نجولو كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 54، فيما سجل المدافع المصري أحمد حجازي الهدف الثالث في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وعاد حجازي ليُسجل الهدف الرابع للاتحاد والثاني له في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وكان المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، قد بدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: أحمد حجازي، مد الله العليان، حسن كادش، تركي الجعدي.

خط الوسط: فابينهو، كانتي، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: صالح العمري، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله.