الزمالك يهزم سبورتنج فى سوبر السله

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 73/69 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن مباريات الجوله السابعة لمباريات دوري السوبر.

إقرأ أيضًا..

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

25/8

42/30

53/48

73/69

وتواجد طارق السعيد رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك في اللقاء لموازرة الفريق الأبيض في المباراة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة يوم الجمعة الأول من مارس المقبل على صالة نادي الزمالك ضمن مباريات الجوله الثامنه لبطولة دوري السوبر

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من، وائل بدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً ، وطارق كيمب مدرباً عاماً ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مديراً إدارياً ، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.