حسين لبيب: الزمالك حقق فى الصفقات أكثر من المتوقع

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أن جوميز سيكون علامه في تاريخ مدربى النادى

أكد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة سعى للإجتهاد قدر المستطاع من أجل تصحيح مسار فريق كرة القدم من أجل الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه لاسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل اجتهد في ملف الصفقات وكنا مثل كتيبة الكوماندوز، وحققنا أكثر ما كنا نريده".

وتابع: "اجتهدنا قدر المستطاع من أجل جماهير الزمالك العظيمة، الجماهير كانت تأمل في حسم 3 أو 4 صفقات، ولكننا نجحنا في ضم أكثر من ذلك بضم عناصر مميزة بعد رفع إيقاف القيد عن النادي".

وأضاف: "البعض كان يتحدث عن تأخر نادي الزمالك في حسم بعض الملفات، لكننا نسير وفق خطة محددة نفكر بها ويجب أن تقتنع جماهير الزمالك بذلك الأمر لأنه يكون في مصلحة النادي واسعاد جماهيره".

وعن التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للزمالك، أكد الكابتن حسين لبيب أن جوميز سيكون علامة من علامات المدربين في تاريخ نادي الزمالك".