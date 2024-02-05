طارق سليمان : الزنفلي اختيار موفق ومنافس قوي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق أن تعاقد النادي مع محمود الزنفلي كان مهما للغاية بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : اختيار الزنفلي موفق للغاية بسبب ظروف الفريق، وانا من قمت بضمه الى صفوف نادي البنك الأهلي، وأصريت على ضمه وقدم مستويات مميزة، والموسم الماضي لم يشارك كثيرا بسبب التعاقد مع محمد ابوجبل.

وأضاف: خلال الموسم الجاري ظهر بصورة مميزة وسبق له اللعب مع الاتحاد السكندري ضد الترجي التونسي مما يعني أنه اكتسب خبرات كبيرة، وهو منافس قوي مع حراس الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكمل : عصام الحضري أحد أساطير حراسة المرمى استقبل حوالي ٤٠ هدف في بدايته وبعدها تألق وصنع تاريخ كبير، ومحمد الشناوي انضم للأهلي في ٢٠١٥ وقوبل بانتقادات شديدة وواجه متاعب في البداية لكنه مع الوقت أصبح الأفضل.

وأشار سليمان إلى أن مصطفى مخلوف حارس مرمى مميز للغاية ويمثل مستقبل الفريق في مركزه.